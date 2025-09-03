Egy 12 éves fiú is ott volt a brutális gyilkosság helyszínén, nem véletlen

A Jászberényi Rendőrkapitányság ügyeletére 2010. június 5-én szombat délután lakossági bejelentés érkezett, miszerint a városban holtan találtak egy idős, egyedül élő férfit a Szelei úti otthonában. A kiérkező rendőrök az elhunyt testén bántalmazás nyomaira bukkantak, így az elsődleges adatok alapján feltételezhető volt, hogy gyilkosság történt. Az ügyben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztálya indított nyomozást emberölés megalapozott gyanújával, ismeretlen tettes ellen. A főkapitányság június 8-án már sajtótájékoztatót is tartott, miután néhány nappal az emberölés után rendőrkézre került két fiatalember, egy testvérpár, akiket a jászberényi brutális emberölés elkövetésével gyanúsítottak.

Sokkolta a helyieket a jászberényi brutális emberölés, a rendőrök forró nyomon indultak el

Forrás: Illusztráció/Shutterstock

– A tény az, hogy június 5-én, szombaton kora délután jászberényi lakásában egy 89 éves férfi holttestére bukkantak a kollégák – kezdte a sajtótájékoztatót Fekete Miklós alezredes, a megyei rendőr-főkapitányság bűnügyi igazgatója.

– A körülmények arra utaltak, hogy halálában külső személy közrehatása is történt. Forró nyomos üldözés indult, melybe a helyi kapitányság mellett a megyei bűnügyi szolgálat is beszállt. Vizsgáltuk, hogy ki az, aki a környéken élet elleni bűncselekmények miatt a látókörünkbe kerülhet. Ekkor figyeltünk fel egy helybéli társaság két tagjára, akik a gyilkosságot megelőző estén együtt tartózkodtak egy szórakozóhelyen, és ahol egyikük garázdaságot követett el. Ebből már látszott, hogy az erőszakos bűncselekmények elkövetése nem áll távol tőle – nyilatkozott szűkszavúan a bűnügyi igazgató.

Fekete Miklós hozzátette, hogy az egyik férfit a lakásáról állították elő, ahol olyan bizonyítékokat találtak, melyek alapján megalapozottan gyanúsítható a gyilkosság elkövetésével. A másikuk eközben elszökött az intézkedés elől. A két férfi helyi lakos, egyikük 22-23 év körüli, a másikuk 27 éves. A testvérpár mindössze 12 éves(!) öccsének részvétele is felmerült az ügyben, az ő szerepét még egyelőre vizsgáljuk – beszélt az esetleges harmadik elkövetőről a bűnügyi igazgató.