Egymást követték a drámai esetek

2 órája

Szörnyethaltak a frontális ütközésben – felismerhetetlenségig összeroncsolódott az autó a 4-esen

Címkék#karambol#áldozat#balesetek#tragédia

Több tragédia is megrázta a térséget szeptemberben. A jászkunsági balesetek ismét rávilágítanak arra a tényre, hogy mennyire veszélyesek a forgalmas főutak és a figyelmetlenség.

Parzsol Krisztina

Szakértők szerint a legtöbb jászkunsági baleset oka az elsőbbségadás hiánya és a gyorshajtás. A 4-es főút, amely átszeli az egész vármegyét, különösen hírhedt a nagy forgalomról, a sűrű előzésekről és a figyelmetlen sofőrök gyakran okoznak tragédiákat.

halálos jászkunsági baleset történt Karcagnál
A jászkunsági balesetek közül a 4-es főúton történt frontális ütközés volt a legtragikusabb: a sofőr és utasa a helyszínen meghalt
Fotó: Daróczi Erzsébet

Sorra szedték áldozataikat a jászkunsági balesetek

Az elmúlt időszakban egymást követték a drámai balesetek a Jászkunság útjain. A 4-es főút újabb áldozatokat követelt Karcag és Kisújszállás között, ahol egy autó frontálisan ütközött egy teherautóval, két ember is életét vesztette a balesetben. Cegléden egy sofőr fékezés nélkül rohant bele az előtte várakozó autóba, miután elvakította a szemből érkező reflektor. Szászbereknél pedig egy bódult sofőr okozott frontális karambolt.

A tragédiák sorában szerepel még egy ceglédi vonatgázolás, mely során egy édesapa vesztette életét, valamint több kisebb, de szintén súlyos sérülésekkel járó karambol Jászberényben, Martfűn, Jászágón és Mezőtúr környékén. 

A számok is döbbenetesek

A statisztikák is árulkodóak, ugyanis az elmúlt évben január és november között térségünkben 441 személyi sérüléssel járó balesetet regisztráltak, amelyek közül 22 halálos kimenetellel végződött. 

