szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Videóval

53 perce

Kivégezte az anyát, a gyerekek az ablakon keresztül menekültek, ilyen ítéletet kaphat a ladányi gyilkos

Címkék#Szolnoki Törvényszék#gyilkosság#fogvatartó#ítélet#életfogytiglan

A Szolnoki Törvényszék a volt élettársát meggyilkoló jászladányi férfivel szemben hozott elsőfokú ítéletének helybenhagyására tett indítványt a napokban a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség – tudatta hírportálunkkal a főügyészség sajtóosztálya. A jászladányi emberölés brutalitása mindenkit megdöbbentett.

Mészáros Géza

A jászladányi emberölés miatt zajló büntetőügyben a Szolnoki Törvényszék ez év nyarán hozott első fokú ítéletet, amely a vádlott és a védelem fellebbezései miatt a Szegedi Ítélőtábla elé került. A táblabíróság a közeljövőben hoz majd várhatóan jogerős döntést az ügyben.

Jászladányi emberölés
A Szolnoki Törvényszék elé ítélethirdetésre viszik 2025. június 12-én a jászladányi emberölés vádlottját, akit a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézetből szállítottak a bírósági épületbe a férfi fogvatartói
Fotó: Mészáros Géza

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a büntetőügyben első fokon eljárt Szolnoki Törvényszék rendelkezései törvényesek, az elsőfokú bíróságnak az erőszakos többszörös visszaeső férfival szemben tényleges életfogytig tartó szabadságvesztést kellett kiszabnia, ezért az elsőfokú ítélet helybenhagyását indítványozta.

A jászladányi emberölés büntetőpere súlyos ítéletet hozott első fokon

A Szolnoki Törvényszék a 2025. június 12-én kihirdetett ítéletével bűnösnek mondta ki a jászladányi férfit

  • különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettében
  • és felfegyverkezve elkövetett magánlaksértés bűntettében,

ezért mint erőszakos, többszörös visszaesőt halmazati büntetésül tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte.

Összeszurkálta volt párját, mert az nem akarta folytatni a kapcsolatot

Az elsőfokú ítélet szerint a férfi egy másik ügyből kifolyólag töltött szabadságvesztés büntetésből szabadulva felkereste a volt élettársát azzal a kéréssel, hogy folytassák a korábban megszakadt élettársi kapcsolatukat, ami elől azonban a nő elzárkózott. A férfi a visszautasítást nem tudta elfogadni, ezért többször életveszélyesen megfenyegette ex-párját.

Majd pedig 2022. december 30-án az esti órákban a férfi megjelent a nő házánál, ahol erőszakkal benyomta az egyik ablakot, majd azon bemászott. Először ököllel esett neki a volt élettársának, majd elővette bicskáját, amellyel legalább ötször megszúrta a nő fejét és arcát olyan erővel, hogy a kés pengéje eltört.

A nő a kezével próbált védekezni, miközben a szobában tartózkodó négy kiskorú gyermekére parancsolt, hogy meneküljenek ki a házból. A kicsik az ablakon keresztül ugráltak ki, a közelben lakó hozzátartozójukhoz szaladtak, és segítséget kértek. A férfi ezalatt kiment a konyhába egy nagyobb méretű konyhakésért, amellyel az asszony nyakát mindkét oldalon oly módon szúrta meg, hogy az a sérülései következtében rövid időn belül elhunyt. A nő házához elsőként érkező jászapáti rendőrök a helyszínen elfogták a férfit.

Még a nyakát is megvágta, csak hogy igazolja, nem beszámítható

A vádlott eleinte beismerte a gyilkosság elkövetését, ám egy idő után mentálisan is hullámvasútba került, hiszen később már emlékezetkiesésre, tőle független idegenkezűségre, rossz egészségügyi állapotára, véletlenszerűségre és szerencsétlenségre „kente” az emberölést. A vádlott és védője mindent elkövetett, hogy a védenc váljon áldozattá, és kibújjon a megérdemelt igazságszolgáltatás alól. Zárkájában a férfi pengével megvágta karjait és nyakát, igazolva azt, hogy pszichésen nincsen teljesen rendben...

Jászladányi emberölés
Az ügyben első fokon eljárt Szolnoki Törvényszéken 2025 májusában megtartott perbeszédben a vádlott védője (jobbra, áll) elsősorban védence felmentését indítványozta, másrészt méltányos ítéletet várt volna Nádor bírótól (szemben)
Fotó: Mészáros Géza

A Szolnoki Törvényszék ítélethozatala napján, 2025. június 12-én dr. Nádor Zoltán bíró már nem adott esélyt a vádlottnak. A kora délután kihirdetett ítélete szerint J. József emberölésben és felfegyverkezetten elkövetett magánlaksértésben bűnös. Kimondatott, hogy a férfi minősítetten, különös kegyetlenséggel gyilkolt. A rablások, zsarolások, súlyos testi sértések miatt büntetett előéletű, életének nagy részét börtönben töltő férfire, mint erőszakos többszörös visszaesőre nézve nincs kegyelem. A törvény szigora tényleges életfogytig tartó fegyházbüntetést szabott ki a vádlottra, azzal terhelve a döntést, hogy kizárja a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből is.

A Szolnoki Törvényszék ítélete nem emelkedett jogerőre, mert az ellen az elkövető és védője fellebbezést, felmentés, illetve enyhítés érdekében fellebbezett. A letartóztatásban lévő férfi sorsáról másodfokon és jogerősen a Szegedi Ítélőtáblán születik hamarosan ítélet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu