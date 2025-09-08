Kivégezte az anyát, a gyerekek az ablakon keresztül menekültek, ilyen ítéletet kaphat a ladányi gyilkos

A jászladányi emberölés miatt zajló büntetőügyben a Szolnoki Törvényszék ez év nyarán hozott első fokú ítéletet, amely a vádlott és a védelem fellebbezései miatt a Szegedi Ítélőtábla elé került. A táblabíróság a közeljövőben hoz majd várhatóan jogerős döntést az ügyben.

A Szolnoki Törvényszék elé ítélethirdetésre viszik 2025. június 12-én a jászladányi emberölés vádlottját, akit a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézetből szállítottak a bírósági épületbe a férfi fogvatartói

Fotó: Mészáros Géza

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a büntetőügyben első fokon eljárt Szolnoki Törvényszék rendelkezései törvényesek, az elsőfokú bíróságnak az erőszakos többszörös visszaeső férfival szemben tényleges életfogytig tartó szabadságvesztést kellett kiszabnia, ezért az elsőfokú ítélet helybenhagyását indítványozta.

A jászladányi emberölés büntetőpere súlyos ítéletet hozott első fokon

A Szolnoki Törvényszék a 2025. június 12-én kihirdetett ítéletével bűnösnek mondta ki a jászladányi férfit

különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettében

és felfegyverkezve elkövetett magánlaksértés bűntettében,

ezért mint erőszakos, többszörös visszaesőt halmazati büntetésül tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte.

Összeszurkálta volt párját, mert az nem akarta folytatni a kapcsolatot

Az elsőfokú ítélet szerint a férfi egy másik ügyből kifolyólag töltött szabadságvesztés büntetésből szabadulva felkereste a volt élettársát azzal a kéréssel, hogy folytassák a korábban megszakadt élettársi kapcsolatukat, ami elől azonban a nő elzárkózott. A férfi a visszautasítást nem tudta elfogadni, ezért többször életveszélyesen megfenyegette ex-párját.

Majd pedig 2022. december 30-án az esti órákban a férfi megjelent a nő házánál, ahol erőszakkal benyomta az egyik ablakot, majd azon bemászott. Először ököllel esett neki a volt élettársának, majd elővette bicskáját, amellyel legalább ötször megszúrta a nő fejét és arcát olyan erővel, hogy a kés pengéje eltört.

A nő a kezével próbált védekezni, miközben a szobában tartózkodó négy kiskorú gyermekére parancsolt, hogy meneküljenek ki a házból. A kicsik az ablakon keresztül ugráltak ki, a közelben lakó hozzátartozójukhoz szaladtak, és segítséget kértek. A férfi ezalatt kiment a konyhába egy nagyobb méretű konyhakésért, amellyel az asszony nyakát mindkét oldalon oly módon szúrta meg, hogy az a sérülései következtében rövid időn belül elhunyt. A nő házához elsőként érkező jászapáti rendőrök a helyszínen elfogták a férfit.