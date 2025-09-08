53 perce
Kivégezte az anyát, a gyerekek az ablakon keresztül menekültek, ilyen ítéletet kaphat a ladányi gyilkos
A Szolnoki Törvényszék a volt élettársát meggyilkoló jászladányi férfivel szemben hozott elsőfokú ítéletének helybenhagyására tett indítványt a napokban a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség – tudatta hírportálunkkal a főügyészség sajtóosztálya. A jászladányi emberölés brutalitása mindenkit megdöbbentett.
A jászladányi emberölés miatt zajló büntetőügyben a Szolnoki Törvényszék ez év nyarán hozott első fokú ítéletet, amely a vádlott és a védelem fellebbezései miatt a Szegedi Ítélőtábla elé került. A táblabíróság a közeljövőben hoz majd várhatóan jogerős döntést az ügyben.
A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a büntetőügyben első fokon eljárt Szolnoki Törvényszék rendelkezései törvényesek, az elsőfokú bíróságnak az erőszakos többszörös visszaeső férfival szemben tényleges életfogytig tartó szabadságvesztést kellett kiszabnia, ezért az elsőfokú ítélet helybenhagyását indítványozta.
A jászladányi emberölés büntetőpere súlyos ítéletet hozott első fokon
A Szolnoki Törvényszék a 2025. június 12-én kihirdetett ítéletével bűnösnek mondta ki a jászladányi férfit
- különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettében
- és felfegyverkezve elkövetett magánlaksértés bűntettében,
ezért mint erőszakos, többszörös visszaesőt halmazati büntetésül tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte.
Összeszurkálta volt párját, mert az nem akarta folytatni a kapcsolatot
Az elsőfokú ítélet szerint a férfi egy másik ügyből kifolyólag töltött szabadságvesztés büntetésből szabadulva felkereste a volt élettársát azzal a kéréssel, hogy folytassák a korábban megszakadt élettársi kapcsolatukat, ami elől azonban a nő elzárkózott. A férfi a visszautasítást nem tudta elfogadni, ezért többször életveszélyesen megfenyegette ex-párját.
Majd pedig 2022. december 30-án az esti órákban a férfi megjelent a nő házánál, ahol erőszakkal benyomta az egyik ablakot, majd azon bemászott. Először ököllel esett neki a volt élettársának, majd elővette bicskáját, amellyel legalább ötször megszúrta a nő fejét és arcát olyan erővel, hogy a kés pengéje eltört.
A nő a kezével próbált védekezni, miközben a szobában tartózkodó négy kiskorú gyermekére parancsolt, hogy meneküljenek ki a házból. A kicsik az ablakon keresztül ugráltak ki, a közelben lakó hozzátartozójukhoz szaladtak, és segítséget kértek. A férfi ezalatt kiment a konyhába egy nagyobb méretű konyhakésért, amellyel az asszony nyakát mindkét oldalon oly módon szúrta meg, hogy az a sérülései következtében rövid időn belül elhunyt. A nő házához elsőként érkező jászapáti rendőrök a helyszínen elfogták a férfit.
Még a nyakát is megvágta, csak hogy igazolja, nem beszámítható
A vádlott eleinte beismerte a gyilkosság elkövetését, ám egy idő után mentálisan is hullámvasútba került, hiszen később már emlékezetkiesésre, tőle független idegenkezűségre, rossz egészségügyi állapotára, véletlenszerűségre és szerencsétlenségre „kente” az emberölést. A vádlott és védője mindent elkövetett, hogy a védenc váljon áldozattá, és kibújjon a megérdemelt igazságszolgáltatás alól. Zárkájában a férfi pengével megvágta karjait és nyakát, igazolva azt, hogy pszichésen nincsen teljesen rendben...
A Szolnoki Törvényszék ítélethozatala napján, 2025. június 12-én dr. Nádor Zoltán bíró már nem adott esélyt a vádlottnak. A kora délután kihirdetett ítélete szerint J. József emberölésben és felfegyverkezetten elkövetett magánlaksértésben bűnös. Kimondatott, hogy a férfi minősítetten, különös kegyetlenséggel gyilkolt. A rablások, zsarolások, súlyos testi sértések miatt büntetett előéletű, életének nagy részét börtönben töltő férfire, mint erőszakos többszörös visszaesőre nézve nincs kegyelem. A törvény szigora tényleges életfogytig tartó fegyházbüntetést szabott ki a vádlottra, azzal terhelve a döntést, hogy kizárja a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből is.
A Szolnoki Törvényszék ítélete nem emelkedett jogerőre, mert az ellen az elkövető és védője fellebbezést, felmentés, illetve enyhítés érdekében fellebbezett. A letartóztatásban lévő férfi sorsáról másodfokon és jogerősen a Szegedi Ítélőtáblán születik hamarosan ítélet.
Elhunyt édesanyja emlékére adott elő látványos produkciót a Díszpolgárrá választott Bozsik Yvette
Apránként lopják el a száz éves ikonikus szolnoki épület értékeit
Behívatták a rendőrségre Furkó Kálmán özvegyét, nagy fordulatot vett a leégett edzőterem ügye