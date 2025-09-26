szeptember 26., péntek

Izgalmas játékra hívta a rendőrség a Tisza-tó túrázóit

Címkék#prevenció#rendőrség#kincskeresés

Kincskeresésre fel! Lehetett volna a felhívása ez is annak a játéknak, melyet a rendőrség szervezett meg a Tisza-tónál élő jászkunságiaknak, vagy éppen a tóhoz látogató túrázóknak.

Dobos Zsófia Tünde

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság prevenciós szakemberei izgalmas játékra hívta a túrázni vágyókat. A Tisza-tó körül számos, QR-kóddal ellátott virtuális kincsesládákat rejtettek el, melyeket a résztvevők megkereshettek.

Ilyen „kincsesládákat” találhattak a kincskeresés részvevői
Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság

De nem adták ám ilyen könnyen a prevenciós kincseket, a játékosoknak válaszolniuk is kellett egy online kvíz kérdéseire, amit az ötödik ládában rejtettek el a szervezők, majd ezt a helyes megfejtést beküldve vehettek részt a szeptember 25-én lebonyolított sorsoláson. A nyertesek – akik között két vármegyei lakos is szerepel – személyenként egy 10 ezer forint értékű ajándékutalványt vehetnek át. 

A bizottság jelenlétében kisorsolt szerencsés nyertesek:

  • Kasza Károly – Kisújszállás
  • Czinkos Barbara – Nyáregyháza
  • Forgács Márk – Nyáregyháza
  • Pisták Evelin – Újszász

A rendőrség közleménye szerint, bérki részt vehet még a kalandban, mert bár a nyereményjáték lezárult, a prevenciós ládákat a továbbiakban is megtalálhatják a Tisza-tónál!

 

