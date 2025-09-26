Izgalmas játékra hívta a rendőrség a Tisza-tó túrázóit

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság prevenciós szakemberei izgalmas játékra hívta a túrázni vágyókat. A Tisza-tó körül számos, QR-kóddal ellátott virtuális kincsesládákat rejtettek el, melyeket a résztvevők megkereshettek.

Ilyen „kincsesládákat” találhattak a kincskeresés részvevői

Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság

De nem adták ám ilyen könnyen a prevenciós kincseket, a játékosoknak válaszolniuk is kellett egy online kvíz kérdéseire, amit az ötödik ládában rejtettek el a szervezők, majd ezt a helyes megfejtést beküldve vehettek részt a szeptember 25-én lebonyolított sorsoláson. A nyertesek – akik között két vármegyei lakos is szerepel – személyenként egy 10 ezer forint értékű ajándékutalványt vehetnek át.

A bizottság jelenlétében kisorsolt szerencsés nyertesek:

Kasza Károly – Kisújszállás

Czinkos Barbara – Nyáregyháza

Forgács Márk – Nyáregyháza

Pisták Evelin – Újszász

A rendőrség közleménye szerint, bérki részt vehet még a kalandban, mert bár a nyereményjáték lezárult, a prevenciós ládákat a továbbiakban is megtalálhatják a Tisza-tónál!