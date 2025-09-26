5 órája
Izgalmas játékra hívta a rendőrség a Tisza-tó túrázóit
Kincskeresésre fel! Lehetett volna a felhívása ez is annak a játéknak, melyet a rendőrség szervezett meg a Tisza-tónál élő jászkunságiaknak, vagy éppen a tóhoz látogató túrázóknak.
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság prevenciós szakemberei izgalmas játékra hívta a túrázni vágyókat. A Tisza-tó körül számos, QR-kóddal ellátott virtuális kincsesládákat rejtettek el, melyeket a résztvevők megkereshettek.
De nem adták ám ilyen könnyen a prevenciós kincseket, a játékosoknak válaszolniuk is kellett egy online kvíz kérdéseire, amit az ötödik ládában rejtettek el a szervezők, majd ezt a helyes megfejtést beküldve vehettek részt a szeptember 25-én lebonyolított sorsoláson. A nyertesek – akik között két vármegyei lakos is szerepel – személyenként egy 10 ezer forint értékű ajándékutalványt vehetnek át.
A bizottság jelenlétében kisorsolt szerencsés nyertesek:
- Kasza Károly – Kisújszállás
- Czinkos Barbara – Nyáregyháza
- Forgács Márk – Nyáregyháza
- Pisták Evelin – Újszász
A rendőrség közleménye szerint, bérki részt vehet még a kalandban, mert bár a nyereményjáték lezárult, a prevenciós ládákat a továbbiakban is megtalálhatják a Tisza-tónál!
