Karcag

Jogsi nélkül vezetett a férfi, nem ő volt az egyetlen az autóban, akinek volt félni valója

Egy karcagi férfi ismerőse autóját vezette, egy rendőri ellenőrzés azonban nem várt fordulatot vett.

Szoljon.hu

Egy 42 éves karcagi férfit igazoltattak a rendőrök szeptember 9-én Karcag belterületén, miközben személyautót vezetett. A rendőri ellenőrzés során kiderült, hogy nem volt jogosítványa. A kocsiban utasként ült a 35 éves tulajdonos nő is, aki tudta, hogy a férfinek nincs vezetői engedélye, mégis átengedte neki a volánt.

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Ilusztráció

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint mindkettőjüket előállították. A férfit őrizetbe vették, ellene engedély nélküli vezetés miatt indult eljárás, míg a nőnek szabálysértési eljárással kell számolnia, amiért átengedte a vezetést.

 

