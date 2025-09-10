Jogsi nélkül vezetett a férfi, nem ő volt az egyetlen az autóban, akinek volt félni valója

Egy 42 éves karcagi férfit igazoltattak a rendőrök szeptember 9-én Karcag belterületén, miközben személyautót vezetett. A rendőri ellenőrzés során kiderült, hogy nem volt jogosítványa. A kocsiban utasként ült a 35 éves tulajdonos nő is, aki tudta, hogy a férfinek nincs vezetői engedélye, mégis átengedte neki a volánt.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint mindkettőjüket előállították. A férfit őrizetbe vették, ellene engedély nélküli vezetés miatt indult eljárás, míg a nőnek szabálysértési eljárással kell számolnia, amiért átengedte a vezetést.