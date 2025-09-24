A rendőrök nem hittek a szemüknek, amikor belenéztek az autóba

Szeptember 21-én Szolnokon végeztek közúti ellenőrzés a helyi rendőrök, amikor a jármű átvizsgálása során egy üvegpipát, illetve az egyik szőnyeg alatt több gramm kábítószergyanús kristályos anyagot találtak – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Több gramm kábítószergyanús anyag mellett, a sofőrök egy üvegpipát is találtak a tiszaföldvári sofőrnél

Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság

A tájékoztatás szerint, nem csak a sofőrnél, de női utasánál is tiltott szert találtak: ruházatában alufóliába csomagolt növényi őrlemény lapult.

Nem a sofőrnél, de utasánál is tiltott szert találtak a rendőrök

Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Az eset után az autó 21 éves tiszaföldvári sofőrjét, illetve három utasát előállították a Szolnoki Rendőrkapitányságra. Az előzetes vizsgálat alapján a talált kristályos anyag kábítószernek minősült, továbbá mind a négyük kábítószergyorstesztje pozitív eredményt mutatott. A teszt elvégzése után, mind a két gyanúsított bevallotta, fogyasztottak valamilyen drogot.

A kábítószer birtoklása mellett, más probléma is felmerül, a sofőrnek ugyanis nem volt jogosítványa, valamint az egyik 27 éves öcsödi utas ellen két körözés is érvényben volt – egy szabálysértési és egy büntetőügyben.

A kvartett tagjai ellen kábítószer birtoklás vétség gyanúja miatt eljárás indult. A nyomozó hatóság szakértők bevonásával folytatja az eljárást.