szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kunszentmárton

4 órája

Még egy fát is maga alá gyűrt a teherautó, ami az árokba csapódott a brutális ütközés után

Címkék#katasztrófavédelem#baleset#karambol

Egy személyautó és egy ruhaneműket szállító kisteherautó ütközött össze szerda délután a 45-ös főúton, Kunszentmárton és Szentes között.

Szoljon.hu

Összeütközött egy személyautó és egy ruhaneműket szállító kisteherautó szerda délután a 45-ös számú főúton, Kunszentmárton és Szentes között. A kisteherautó az árokban állt meg, a másik járműből pedig elfolyt a motorolaj – tájékoztatott a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság.

Kisteherautóval karambolozott egy autó Kunszentmártonnál 
Forrás: Kunszentmárton HTP

A baleset helyszínén a kunszentmártoni hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, letolták a személyautót az úttestről, amelyet megtisztítottak a törmelékektől. Végül egy fát is kivágtak, amelyet a kisteherautó maga alá gyűrt. 

A kisteherautó az árokba hajtott 
Forrás:  Kunszentmárton HTP

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu