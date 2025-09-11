Még egy fát is maga alá gyűrt a teherautó, ami az árokba csapódott a brutális ütközés után

Összeütközött egy személyautó és egy ruhaneműket szállító kisteherautó szerda délután a 45-ös számú főúton, Kunszentmárton és Szentes között. A kisteherautó az árokban állt meg, a másik járműből pedig elfolyt a motorolaj – tájékoztatott a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság.

Kisteherautóval karambolozott egy autó Kunszentmártonnál

Forrás: Kunszentmárton HTP

A baleset helyszínén a kunszentmártoni hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, letolták a személyautót az úttestről, amelyet megtisztítottak a törmelékektől. Végül egy fát is kivágtak, amelyet a kisteherautó maga alá gyűrt.