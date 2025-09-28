Tragikus hír: holtan találták meg az eltűnt túrázót, Kaszás Nikolettet

A Pilisben folyó kutatás sajnálatos fordulatot vett. Mint kiderült, a délelőtti órákban megtalálták a keresett fiatal lányt, Kaszás Nikolettet, aki ekkorra sajnos már nem élt. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Facebook-oldalán közölte, hogy a szemle jelenleg is tart, így a körülményekről egyelőre nem adhatnak bővebb tájékoztatást.

Hosszas keresés után holtan találták Kaszás Nikolettet

Forrás: Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat

Sokan bíztak abban, hogy a fiatal lány épségben előkerül, ezért a mostani bejelentés mindenkit megrázott.

A család gyászában és fájdalmában osztozunk!

– tette hozzá a rendőrség.