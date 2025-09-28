1 órája
Tragikus hír: holtan találták meg az eltűnt túrázót, Kaszás Nikolettet
A Pilisben tartott keresés szomorú eredményt hozott a mai napon. A hatóságok megerősítették, hogy Kaszás Nikolettet holtan találták meg.
A Pilisben folyó kutatás sajnálatos fordulatot vett. Mint kiderült, a délelőtti órákban megtalálták a keresett fiatal lányt, Kaszás Nikolettet, aki ekkorra sajnos már nem élt. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Facebook-oldalán közölte, hogy a szemle jelenleg is tart, így a körülményekről egyelőre nem adhatnak bővebb tájékoztatást.
Holtan találták meg Kaszás Nikolettet
Sokan bíztak abban, hogy a fiatal lány épségben előkerül, ezért a mostani bejelentés mindenkit megrázott.
A család gyászában és fájdalmában osztozunk!
– tette hozzá a rendőrség.
