Gyanússá vált egy nő az utcán, gyorsan kiderült róla, hogy milyen titkot őriz

A kerékpárlopás részleteiről a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatta hírportálunkat. Kiderült, hogyan sikerült kétszer is felelősségre vonni az elkövetőt.

A ceglédi rendőrök elfogták a kerékpárlopásokhoz köthető nőt

Fotó: Szokolai Attila / Illusztráció / Forrás: Cegléd Város Hivatalos Oldala

Kerékpárlopás Cegléden: alig egy nap telt el a két eset között

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása alapján a Ceglédi Rendőrkapitányság járőrei szeptember 8-án és 9-én is igazoltatták, majd elfogták a nőt, aki korábban már többször is lopott kerékpárokat. Az egyenruhások járőrözés közben ismerték fel a tolvajt, aki éppen egy eltulajdonított biciklivel közlekedett, így ismét előállították a helyi kapitányságon.

A Cegléd Járás Biztonság bejegyzésében úgy fogalmaztak: a nő nem akart gyalog hazamenni, ezért újra a lopás mellett döntött. További információt az eljárás érdekeit szem előtt tartva nem hozhatnak nyilvánosságra az esetről.