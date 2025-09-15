1 órája
Gyanússá vált egy nő az utcán, gyorsan kiderült róla, hogy milyen titkot őriz
Egy visszaeső elkövetőt fogtak el a rendőrök Cegléden, akit rövid időn belül kétszer is lopáson értek. Ismét kerékpárlopás miatt került a hatóságok látókörébe a nő, aki egyetlen hét alatt két biciklit is eltulajdonított a városban.
A kerékpárlopás részleteiről a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatta hírportálunkat. Kiderült, hogyan sikerült kétszer is felelősségre vonni az elkövetőt.
Kerékpárlopás Cegléden: alig egy nap telt el a két eset között
A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása alapján a Ceglédi Rendőrkapitányság járőrei szeptember 8-án és 9-én is igazoltatták, majd elfogták a nőt, aki korábban már többször is lopott kerékpárokat. Az egyenruhások járőrözés közben ismerték fel a tolvajt, aki éppen egy eltulajdonított biciklivel közlekedett, így ismét előállították a helyi kapitányságon.
A Cegléd Járás Biztonság bejegyzésében úgy fogalmaztak: a nő nem akart gyalog hazamenni, ezért újra a lopás mellett döntött. További információt az eljárás érdekeit szem előtt tartva nem hozhatnak nyilvánosságra az esetről.
