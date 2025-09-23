1 órája
Tűzoltók is érkeztek a térre a rendőrök mellett – elárulták, mi történt a sötétben – galériával
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság péntek este szervezte meg a Biztonság éjszakája elnevezésű közlekedésbiztonsági rendezvényét. A szolnoki Tiszai Hajósok terén a katasztrófavédelem is képviseltette magát a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Területi Tűzmegelőzési Bizottság révén.
Ahogy korábban beszámoltunk róla, a Biztonság Hete programsorozat színes záróeseményeként megrendezték a „Light Bike – legyél te a legfeltűnőbb!” elnevezésű kerékpáros felvonulást Szolnokon. A péntek esti eseményen a katasztrófavédelem is képviseltette magát a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Területi Tűzmegelőzési Bizottság révén.
Több programmal is készült a katasztrófavédelem
A szolnoki hivatásos tűzoltó-parancsnokság a Tiszai Hajósok terén egy tűzoltóautó-fecskendővel települt ki, amely nagy sikert aratott az érdeklődők között – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Emellett a tudásukat is próbára tehették az esemény résztvevői: bizottság tűzvédelmi tesztet tölthettek ki, de kipróbálhatták a VR-szemüveget is, melyen egy tűzmegelőzést célzó videót nézhettek meg.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
A kerékpáros felvonulás előtt táncra perdültek a fiatalok
A Biztonság éjszakáján a rendőrség egyes szervezeti elemei mellett a Magyar Vöröskereszt is kitelepült. Az este folyamán fiatalok flashmob fellépése fokozta tovább a hangulatot, majd ezt követően a fényfüzérekkel, ledekkel kivilágított kerékpárral érkezők egy felvonulásra indultak a városba.
A katasztrófavédelem is részt vett a kerékpáros felvonulásonFotók: Zolnai Attila tű. őrmester
Indulnak az új InterCityk – ilyen lesz az utazás a Szolnokon gyártott Stadler Flirttel – galériával