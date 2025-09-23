szeptember 23., kedd

Tűzoltók is érkeztek a térre a rendőrök mellett – elárulták, mi történt a sötétben – galériával

Címkék#katasztrófavédelem#kerékpáros felvonulás#program

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság péntek este szervezte meg a Biztonság éjszakája elnevezésű közlekedésbiztonsági rendezvényét. A szolnoki Tiszai Hajósok terén a katasztrófavédelem is képviseltette magát a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Területi Tűzmegelőzési Bizottság révén.

Dobos Zsófia Tünde

Ahogy korábban beszámoltunk róla, a Biztonság Hete programsorozat színes záróeseményeként megrendezték a „Light Bike – legyél te a legfeltűnőbb!” elnevezésű kerékpáros felvonulást Szolnokon. A péntek esti eseményen a katasztrófavédelem is képviseltette magát a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Területi Tűzmegelőzési Bizottság révén. 

katasztrófavédelem a kerékpáros felvonuláson
A katasztrófavédelem több izgalmas programmal is várta a „Light Bike – legyél te a legfeltűnőbb!” kerékpáros felvonulás részvevőit
Fotó: Zolnai Attila tűzoltó őrmester

Több programmal is készült a katasztrófavédelem

A szolnoki hivatásos tűzoltó-parancsnokság a Tiszai Hajósok terén egy tűzoltóautó-fecskendővel települt ki, amely nagy sikert aratott az érdeklődők között – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Emellett a tudásukat is próbára tehették az esemény résztvevői: bizottság tűzvédelmi tesztet tölthettek ki, de kipróbálhatták a VR-szemüveget is, melyen egy tűzmegelőzést célzó videót nézhettek meg.

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

A kerékpáros felvonulás előtt táncra perdültek a fiatalok

A Biztonság éjszakáján a rendőrség egyes szervezeti elemei mellett a Magyar Vöröskereszt is kitelepült. Az este folyamán fiatalok flashmob fellépése fokozta tovább a hangulatot, majd ezt követően a fényfüzérekkel, ledekkel kivilágított kerékpárral érkezők egy felvonulásra indultak a városba. 

A katasztrófavédelem is részt vett a kerékpáros felvonuláson

Fotók: Zolnai Attila tű. őrmester

 

 

