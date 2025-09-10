szeptember 10., szerda

Szolnok

4 órája

Hatalmas csattanásra lettek figyelmesek az éjjel, mindenfelé repültek az alkatrészek

Egy személyautó betonkerítésnek ütközött Szolnokon, a Bán utcában.

Parzsol Krisztina

Betonkerítésnek ütközött egy személyautó kedd este Szolnokon, a Bán úton – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A város hivatásos tűzoltói áramtalanították az autót, majd a belőle kifolyt motorolajat felitatták.

 

