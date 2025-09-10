Szolnok
4 órája
Hatalmas csattanásra lettek figyelmesek az éjjel, mindenfelé repültek az alkatrészek
Egy személyautó betonkerítésnek ütközött Szolnokon, a Bán utcában.
Betonkerítésnek ütközött egy személyautó kedd este Szolnokon, a Bán úton – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
A város hivatásos tűzoltói áramtalanították az autót, majd a belőle kifolyt motorolajat felitatták.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre