Betörés rázta meg a biztonságosnak hitt kertvárost, nagy erőkkel keresik az elkövetőket

Bizonyára sokakat megdöbbent a kertvárosi betörés esete, hisz ki hitte volna, hogy ezen az – egyébként biztonságosnak vélt – környéken is előfordulhat ilyen. Vasárnap délután, két fiatal fényes nappal mászott át egy ház kerítésén, majd a bejárati ajtó felfeszítése után szabadon garázdálkodtak a házban. Azt bizonyára kifigyelték, hogy mikor mennek el a lakók, mert abban az időben épp senki nem tartózkodott otthon.

A kertvárosi betörés mindenkit meglepett: ez egy kifejezetten biztonságosnak vélt környék volt eddig

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Kertvárosi betörés borzolja a kedélyeket

Vasárnap délután 14:40 és 15 óra között betörtek a nagyapámékhoz, akik a Szivárvány utcában laknak.

– így kezdődött az a bejegyzés, amelyből az is kiderült, hogy az ismeretlen tettesek mindössze 20 perc alatt komoly zsákmányra tettek szert: aranyékszereket és nagy összegű készpénzt vittek magukkal. A poszt írójának leírása szerint két vékony testalkatú, magas fiatal férfi volt az elkövető, egyikük fehér kapucnis pulóverben, míg másikuk feketében volt.

A hírt a rendőrség is megerősítette

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság kérdésünkre megerősítette a hírt, és közölték, a rendőrség nyomozást rendelt el ismeretlen tettesek ellen, akik „egy szolnoki kertes családi ház udvarára a kerítésen átmászva jutottak be szeptember 14-én délután, majd a bejárati ajtót kifeszítették és készpénzzel, valamint arany ékszerekkel távoztak”.

A rendőrség azt kéri, hogy bárki bármilyen információval rendelkezik az üggyel kapcsolatban, jelentkezzen személyesen a Szolnoki Rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-56-501-600-as számot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a díjmentes 112-es segélyhívón.

A közbiztonság forró téma a városban

Szolnok közbiztonsága felkapott téma lett az utóbbi hónapokban. A közelmúlt eseményei – a hajléktalanok miatti feszültségek városszerte, a T-Sun-ban történt tömegverekedés, a Szapáry úton zajló események, az állapotok a vasútállomás környékén, vagy a Széchenyi városrészben, mind arra figyelmeztetnek, hogy a közbiztonság kérdése nem csupán pillanatnyi botrányok sorozata, hanem hosszabb távú kihívás a város számára. Bár az önkormányzat ígéretet tett a rendőri jelenlét fokozására, a lakosság biztonságérzete csak akkor erősödhet, ha ezek az intézkedések kézzelfogható változást is hoznak a mindennapokban.