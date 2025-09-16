47 perce
Betörés rázta meg a biztonságosnak hitt kertvárost, nagy erőkkel keresik az elkövetőket
Megdöbbentő bűneset történt Szolnok egyik jóhírű környékén. Az eddig biztonságosnak hitt kertvárosban két fiatal tört be egy házba, ahonnan készpénzt és ékszereket vittek el. A rendőrség nyomozást indított az ügyben, a kertvárosi betörés elkövetőit nagy erőkkel keresik.
Bizonyára sokakat megdöbbent a kertvárosi betörés esete, hisz ki hitte volna, hogy ezen az – egyébként biztonságosnak vélt – környéken is előfordulhat ilyen. Vasárnap délután, két fiatal fényes nappal mászott át egy ház kerítésén, majd a bejárati ajtó felfeszítése után szabadon garázdálkodtak a házban. Azt bizonyára kifigyelték, hogy mikor mennek el a lakók, mert abban az időben épp senki nem tartózkodott otthon.
Kertvárosi betörés borzolja a kedélyeket
Vasárnap délután 14:40 és 15 óra között betörtek a nagyapámékhoz, akik a Szivárvány utcában laknak.
– így kezdődött az a bejegyzés, amelyből az is kiderült, hogy az ismeretlen tettesek mindössze 20 perc alatt komoly zsákmányra tettek szert: aranyékszereket és nagy összegű készpénzt vittek magukkal. A poszt írójának leírása szerint két vékony testalkatú, magas fiatal férfi volt az elkövető, egyikük fehér kapucnis pulóverben, míg másikuk feketében volt.
A hírt a rendőrség is megerősítette
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság kérdésünkre megerősítette a hírt, és közölték, a rendőrség nyomozást rendelt el ismeretlen tettesek ellen, akik „egy szolnoki kertes családi ház udvarára a kerítésen átmászva jutottak be szeptember 14-én délután, majd a bejárati ajtót kifeszítették és készpénzzel, valamint arany ékszerekkel távoztak”.
A rendőrség azt kéri, hogy bárki bármilyen információval rendelkezik az üggyel kapcsolatban, jelentkezzen személyesen a Szolnoki Rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-56-501-600-as számot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a díjmentes 112-es segélyhívón.
A közbiztonság forró téma a városban
Szolnok közbiztonsága felkapott téma lett az utóbbi hónapokban. A közelmúlt eseményei – a hajléktalanok miatti feszültségek városszerte, a T-Sun-ban történt tömegverekedés, a Szapáry úton zajló események, az állapotok a vasútállomás környékén, vagy a Széchenyi városrészben, mind arra figyelmeztetnek, hogy a közbiztonság kérdése nem csupán pillanatnyi botrányok sorozata, hanem hosszabb távú kihívás a város számára. Bár az önkormányzat ígéretet tett a rendőri jelenlét fokozására, a lakosság biztonságérzete csak akkor erősödhet, ha ezek az intézkedések kézzelfogható változást is hoznak a mindennapokban.