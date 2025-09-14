szeptember 14., vasárnap

Széchenyi városrész

1 órája

Futótűzként terjedt a hír: újabb késelés történt a szolnoki lakótelepen – megszólalt a rendőrség

Címkék#Szolnok#Széchenyi városrész#bántalmazás

Futótűzként terjed egy közösségi bejegyzés sokkoló tartalma Szolnokon. A poszt szerzője és több hozzászóló szerint is késelés történt az éjjel a Széchenyi lakótelepen. Az ügyben a rendőrség is megszólalt – ez történt éjszaka a szolnoki lakótelepen.

Major Angéla

Futótűzként terjedt a hír a legnépszerűbb közösségi oldalon, hogy késelés történt Szolnokon, a Széchenyi lakótelepen – az egyik poszt szerzője azt is tudni vélte, hogy a Botár Imre utca sarkán történt az eset. A poszt tartalma sokkolta az internetezőket, a kommentelők között pedig valóságos vita robbant ki arról, hogy mi is történt pontosan. Volt, aki szerint valóban késelés történt, más hangos párkapcsolati veszekedésről tud, sőt olyan is akadt, aki a kórházban látta az eset sérültjét. Hírportálunk utánajárt, mi is történt pontosan!

Késelésről beszélnek Szolnokon
Futótűzként terjedt a hír, hogy késelés történt Szolnokon. Utánajártunk az igazságnak!
Fotó: Illusztráció / Forrás: MW Archív

Durva késelés vagy családi vita?

A helyszín közelében lakók közül van, aki határozottan állítja, hogy semmilyen durva eset, pláne késelés nem történt. Ahogyan hozzászólásában írta, úgy tudja, hogy egy pár veszekedett, és a nő megsértette a társa kezét, amit a mentősök elláttak. 

– Semmi komoly nem volt, az erkélyről mindent hallottam és láttam – írta. 

Eközben mások egészen másképp látják a helyzetet. Egy kommentelő szerint egy rendőr erősítette meg neki a helyszínen, hogy valóban késelés történt, sőt, még az egyirányú utcába is behajthattak kocsival, mert – ahogy írta – „nem kis idő lesz, míg végeznek”. 

Megint egy másik kommentelő igyekezett lehűteni a kedélyeket: állítása szerint a kórházban látta a sérültet, egy fiatal férfit, akit az élettársa – körömollóval szúrt meg a vállán, de láthatóan nem szenvedett súlyos sérülést. 

Volt, aki egyenesen borzalomnak nevezte, hogy egy vita során rögtön késhez nyúlnak az emberek.

 – A Szecskán nőttünk fel, hajnalban is sétálhattak a lányok, most meg a gyereket lassan az iskolába is kísérni kell fényes nappal! – fakadt ki egy hozzászóló az ellentmondásos hírekre reagálva.

Megszólalt a rendőrség: ez történt valójában

Hírportálunk megkereste a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányságot az ügyben. A rendőrség hivatalos tájékoztatása szerint a közösségi médiában megjelent poszt nem a valóságot tartalmazza. Megtudtuk, hogy a hatóság rendelkezésre álló adatai alapján a Szolnoki Rendőrkapitányság munkatársai szeptember 14-én hajnali fél egykor intézkedtek egy szolnoki lakásban, ahol egy volt élettársi kapcsolatban élő férfi és nő kölcsönösen bántalmazták egymást ittas állapotban.

A vita során a nő egy tálcát dobott a férfinak, amin többek között egy kisolló is volt, mely eltalálta, és a karján 8 napon belül gyógyuló, könnyű sérülést okozott.

Késelésre és családi drámára is volt példa

A meg nem történt késelésről szóló közösségi médiás bejegyzés nem véletlenül keltett riadalmat az emberekben, az elmúlt hetekben, hónapokban történtek miatt ugyanis rendkívül érzékenyek a szolnokiak a városuk közbiztonságával kapcsolatos különböző hírekre – pont ezért a rendőrség pontos adatokkal alátámasztva próbálta lehűteni a kedélyeket. Júliusban tömegverekedés tört ki szórakozóhelyen, az eset országos visszhangot keltett. Sajnos késelésre is volt példa: néhány hete egy sokkoló eset rázta meg Szolnokot, fényes nappal, a vasútállomás előtti téren szúrtak nyakon valakit, a rendőrség villámgyorsan elfogta az elkövetőt. Sőt, nemrég egy csúnyán végződő családi drámát is feljegyezhettünk a megrázó bűncselekmények közé: durván elfajult egy családi vita júliusban a Széchenyi lakótelepen,a hol egy férfi több késszúrással sebesítette meg az anyját, majd bezárkózott egy nyolcadik emeleti lakásba.

 

