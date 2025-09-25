szeptember 25., csütörtök

Börtön várhat rá

1 órája

Egy nap alatt több áldozata is volt – késsel fenyegetett és fosztott ki fiatalokat Szolnokon

A Szolnoki Járási Ügyészség indítványára a bíróság egy hónapra elrendelte annak a 23 éves férfinak a letartóztatását, aki szeptember 21-én mindössze egyetlen nap leforgása alatt két rablást követett el Szolnokon. Késsel fenyegetett Szolnokon, a rendőrök léptek közbe.

A hajléktalanként élő férfi késsel fenyegetett Szolnokon, leginkább fiatalokat, a rendőrség közbelépett

A férfi – aki hajléktalan életmódot folytat, és már többször is volt büntetve – a gyanú szerint először a buszpályaudvar közelében szólított le egy fiatal férfit. Amikor az nem adott neki pénzt, követte a buszra, ahol késsel megfenyegette és 2000 forintot kényszerített ki tőle.

Egy nap alatt többeket is késsel fenyegetett Szolnokon

Aznap este a szolnoki piacnál újabb áldozatot szemelt ki magának. Egy fiatalembertől először segítséget kért, majd később – szintén késsel fenyegetőzve – megszerezte a mobiltelefonját és a kerékpárját is. A sértett végül elmenekült, és a vasútállomáson kért rendőri segítséget. A gyors intézkedésnek köszönhetően a kerékpár előkerült, a gyanúsítottat pedig elfogták, a nála talált kést és telefont pedig lefoglalták.

Az ügyészség a letartóztatás indítványozását azzal indokolta, hogy a férfi esetében fennáll a szökés és elrejtőzés veszélye, valamint nagy a bűnismétlés kockázata. A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája ezért – egyelőre egy hónapra – elrendelte a férfi letartóztatását.

 

