Lángok

4 órája

Porig égett egy autó a 4-esen – durva fotókon mutatjuk a tűz pusztítását

Címkék#tűz#4-es főút#személyautó

A gyors beavatkozás ellenére sem lehet már megmenteni a járművet.

Kiss Ádám

Lángra kapott egy személyautó péntek délután Abony térségében, a 4-es főúton – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

kigyulladt autó abony
Szinte felismerhetetlenségig égett a kigyulladt autó Abonynál, a 4-es főúton
Fotó: Maródi Tamás tűzoltó főhadnagy

Gyorsan eloltották a kigyulladt autót

A szolnoki hivatásos tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően két vízsugárral eloltották a tüzet, felnyitották és lehűtötték a motorteret, majd letakarították az úttestet, helyreállítva a biztonságos közlekedést.

Feltűnően sok az autótűz a térségben

Az elmúlt hónapokban számos esetben kellett autótűzhöz vonulniuk a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei, illettve térségbeli tűzoltóknak.

Néhány hete például sokkoló videót tett közzé az MKIF Zrt, melyen az látszik, hogy egy személygépkocsi megáll az M4-es leállósávjában, ezután a motorház füstbe borul, majd hamarosan elborítják a lángok.

Néhány hónapja egy napon belül egy tiszaföldvári, illetve egy szolnoki autótűznél is be kellett avatkozniuk a tűzoltóknak.

A tűzoltóság vízsugárral oltotta el a tüzet
Fotó: Maródi Tamás tűzoltó főhadnagy

Mit tegyünk, ha kigyullad az autónk?

Németh Ádám, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője korábban részletesen kifejtette hírportálunknak, hogy mit tegyünk, ha kigyullad az autónk: ha tűz keletkezik járművünkben, csak akkor kezdjünk hozzá magunk az oltáshoz, ha van nálunk legalább egy két kilogrammos porral oltó készülék.

– Az autók számos alkatrésze gyúlékony anyagból készül, a veszélyt a nagy mennyiségű, tűzveszélyes üzemanyag és motorolaj jelenléte fokozza. Ha a motortérben csapnak fel a lángok, húzzuk meg a motorháztető nyitókarját, hogy a gépház-fedél felpattanjon, és a porral oltó készülék csövét az így keletkezett résbe helyezve megkezdhetjük az oltást. Ilyenkor soha ne nyissuk fel a motorháztetőt, mert egyrészt az átforrósodva égési sérüléseket okozhat, másfelől pedig a tűz jelentős mennyiségű oxigénhez jutva belobbanhat – részletezte Németh Ádám.

Szinte a teljes járműre kiterjedt a tűz
Fotó: Maródi Tamás tűzoltó főhadnagy

És ha menet közben kerülünk bajba?

A szóvivő azt is elárulta, hogy abban az esetben mi a teendő, ha menet közben keletkezik tűz.

– Igyekezzünk megőrizni nyugalmunkat és a közlekedés többi résztvevőjére figyelve álljunk le az út szélére. Ha odahaza például a garázsban történik baj, testi épségünk megóvása mellett próbáljuk meg kitolni a járművet, nehogy otthonunk vagy a bent tárolt értékeink is kárt szenvedjenek. Ha mélygarázsban gyullad ki az autó, akkor meg se kíséreljük elmozdítani a járművet, hanem azonnal értesítsük a létesítmény biztonsági személyzetét, illetve tárcsázzuk a 112-es központi segélyhívó számot – sorolta a tanácsokat a szóvivő.

 

