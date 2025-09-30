Csak egy durranást hallott, majd mindenfelé felcsaptak a lángok

Hétfőn éjjel kapott lángra egy személyautó Törökszentmiklóson, a tűz a jármű egészére kiterjedt – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Hatalmas károk keletkeztek a kigyulladt autó motorterében

Forrás: Törökszentmiklós ÖTP

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint, az eset a Dózsa György utcában történt. A jármű vezetője egy durranás hangjára lett figyelmes a motortérből, ezt követően gyulladt ki az autó. A helyszínere a város önkormányzati tűzoltói érkeztek ki, akik egy vízsugárral akadályozták meg a lángok továbbterjedését.