szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűzeset

27 perce

Csak egy durranást hallott, majd mindenfelé felcsaptak a lángok

Címkék#katasztrófavédelem#autótűz#tűzoltóság

Megdöbbentő eseménnyel zárult egy törökszentmiklósi lakos napja. Fotókon mutatjuk a részleteket!

Dobos Zsófia Tünde

Hétfőn éjjel kapott lángra egy személyautó Törökszentmiklóson, a tűz a jármű egészére kiterjedt – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Hatalmas károk keletkeztek a kigyulladt autó motorterében
Forrás: Törökszentmiklós ÖTP

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint, az eset a Dózsa György utcában történt. A jármű vezetője egy durranás hangjára lett figyelmes a motortérből, ezt követően gyulladt ki az autó. A helyszínere a város önkormányzati tűzoltói érkeztek ki, akik egy vízsugárral akadályozták meg a lángok továbbterjedését.

Az autó belső tere szinte teljesen elszenesedett a tűztől
Forrás: Törökszentmiklós ÖTP


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu