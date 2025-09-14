Botrány lett a parkolásból: így bukott le a szolnoki sofőr, aki erre biztosan nem számított

Szolnokon, a Baross utcában történt a minap egy koccanásos baleset, mely egy parkolóban álló autóban hagyott nyomot. Mindez az interneten heves indulatokat váltott ki. Hogy mi is történt pontosan? Egy Opel sofőrje parkolás közben nekiment egy szabályosan álló Toyotának, majd rövid szemrevételezés után letörölte a nyomokat a saját autójáról, és távozott. Az esetet kamera rögzítette, a felvételt pedig a közösségi oldalon osztották meg.

Kamera is rögzítette a szolnoki koccanásos baleset pillanatait, mely alapján eljárás indult

Forrás: Illusztráció/Shutterstock

Belvárosi parkolóban történt koccanásos baleset

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság hírportálunk megkeresésére megerősítette: szeptember 10-én valóban történt egy anyagi kárral járó baleset.

A közösségi médiában hamar fellángolt a vita. Sokan az idős férfi felelősségét hangsúlyozták, nem kímélve a „bűnöst”.

– Legalább annyi gerincesség lenne benne, hogy otthagy egy elérhetőséget a szélvédőn! – írta egy kommentelő.

Mások már a vezetési jogosultság kérdését is felvetették.

Az indulatok hamar átterelődtek a korosztályokra is. Volt, aki a a jogosítványhoz kötött orvosi alkalmasság kérdését firtatta.

– 70 év felett a jogosítvány megszerzése és megtartása szigorúbb kellene, hogy legyen. Sok a közlekedésre alkalmatlan sofőr.

– Én 1978 óta vezetek balesetmentesen, hibapont nélkül. Kétévente járok orvoshoz, látok, hallok, és még gondolkodni is tudok – írta egy 71 éves hozzászóló.

A becsület nem életkor kérdése

A hozzászólásokból hamar kialakult egy generációs vita, sokan általánosítottak, mások próbálták lehűteni a kedélyeket.

– Kortól független, hogy kiben van becsület – jegyezte meg egy kommentelő, aki szerint nem az életkor a döntő, hanem a felelősségvállalás.

– Ne minősítsünk senkit kor alapján! Engem egy fiatal gyerek tört össze, aztán ugyanígy elhajtott – tette hozzá egy másik hozzászóló.

Mit mond a rendőrség?

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr–főkapitányság arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy a Tevékenység-irányítási Központba érkezett bejelentés szerint szeptember 10-én délelőtt anyagi káros baleset történt Szolnokon, a Baross utcában. A kiérkező rendőrök megállapították, hogy a bejelentő leparkolt Toyota személygépkocsijának egy parkolási manővert végrehajtó Opel sofőrje nekiütközött. Hozzátették: az Opel vezetőjének lejárt jogosítványa miatt szabálysértési feljelentést tettek a rendőrök.