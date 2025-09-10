3 órája
Szalay Ferenc: egyesek hergelnek és rosszabb képet festenek a valósnál Szolnok közbiztonságáról
Kapott hideget-meleget az utóbbi időben a jászkunsági vármegyeszékhely a város biztonsága, a kábítószer- és hajléktalanhelyzet miatt. De milyen valójában a közbiztonság Szolnokon? Erről fórumoztak kedden.
Sokat emlegetett kérdés ma a közbiztonság Szolnokon, a keddi, Csallóközi úti lakossági fórumnak is ez volt a fő témája – írta közösségi oldalán a város és térsége fejlesztéséért felelős miniszteri biztos. Szalay Ferenc ezért a városrész önkormányzati képviselőjével, Molnár Ivánnal, Hviszt Sándor roma nemzetiségi önkormányzati elnökkel és dr. Kállai Mária országgyűlési képviselővel fogott össze, és állt az ott lakók elé, a kérdés megvitatására.
A miniszteri biztos bejegyzésében úgy fogalmazott, a felelősség többször is szóba került, mert a problémákról nem lehet úgy őszintén beszélni, ha egyesek hergelnek, és csak saját céljaikat nézik.
Sajnos láttunk ilyet az elmúlt egy hónapban bőséggel...
– emelte ki.
Szerinte a keddi fórum e téren is példát mutatott, hiszen nem volt tabutéma, de egymásra mutogatás sem, csak őszinte párbeszéd.
Milyen a közbiztonság Szolnokon? – erre jutottak a fórumon
„Azt gondolom, abban egyetértés volt a fórum valamennyi résztvevője között, hogy Szolnok közbiztonsága egyáltalán nincs romokban, sajnos a felelőtlen uszítás odáig jutott, hogy rosszabb képet festettek egyesek, mint a valóság. De a gondok mellett sem mehetünk el szó nélkül, ezen dolgozik bőszen a rendőrség” – fejtette ki Szalay Ferenc.
Hangsúlyozta azt is: a rendőri járőrszolgálatok a közterület-felügyelettel és a polgárőrséggel hosszú évek óta működnek, s amikor kell – szintén régóta –, a készenléti rendőrök is besegítenek.
A vármegyeszékhelyet összesen 22 évig irányító politikus azt javasolta, mindenki bízzon a rend őrzésével megbízott emberekben, segítsék a munkájukat, és ne üljünk fel az „olcsó hergelésnek”.
A miniszteri biztos köszönetet mondott Fürj Jánosnak, a Szolnoki Rendőrkapitányság vezetőjének. Utóbbi a fórumon megnyugtatta a szolnoki roma lakosságot: nem engednek szombaton a közelükbe semmilyen politikai vonulást, és nem hagyják, hogy bárki szítsa a roma-magyar ellentétet Szolnokon.
