Tiltott dolgot tett egy szolnoki férfi, azt hitte nem lesz gyanús, tévedett

Szeptember 29-én, hétfőn a rendőrök egy szolnoki sofőrt állítottak meg Szolnokon. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a sofőrnek nincs jogosítványa, továbbá a Szolnoki Járásbíróság 2026. május 19-ig jogerősen eltiltotta a vezetéstől – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Eltiltották a vezetéstől, mégis a volán mögé ült egy szolnoki férfi

Az 51 éves férfit előállították a rendőrkapitányságra, ahol járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétség miatt gyanúsítottként kihallgatták.