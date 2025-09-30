szeptember 30., kedd

Szabálysértést követett el

2 órája

Tiltott dolgot tett egy szolnoki férfi, azt hitte nem lesz gyanús, tévedett

Nem lett volna szabad, mégis a volán mögé ült egy szolnoki lakos. A rendőrség persze ezt nem nézte tétlenül.

Dobos Zsófia Tünde

Szeptember 29-én, hétfőn a rendőrök egy szolnoki sofőrt állítottak meg Szolnokon. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a sofőrnek nincs jogosítványa, továbbá a Szolnoki Járásbíróság 2026. május 19-ig jogerősen eltiltotta a vezetéstől – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság. 

rendőrségi ellenőrzés reakciók
Eltiltották a vezetéstől, mégis a volán mögé ült egy szolnoki férfi
Forrás: Illusztráció/Shutterstock

Az 51 éves férfit előállították a rendőrkapitányságra, ahol járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétség miatt gyanúsítottként kihallgatták.

