szeptember 22., hétfő

Móric névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Riasztás

1 órája

Helyszíni fotókon a kisújszállási baleset: autó az árokban, törmelék az úton – galériával

Címkék#katasztrófavédelem#baleset#mentőautó#tűzoltóság

Szirénázó mentő- és tűzoltóautókra lehettek figyelmesek a kisújszállásiak hétfő délelőtt. Fotókon is mutatjuk, mi történt pontosan!

Dobos Zsófia Tünde

Szeptember 22-én, hétfő délelőtt karambolozott két autó Kisújszálláson – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A baleset során a személyautó az árokba csúszott, az esethez mentő is érkezett
Forrás: Kisújszállás ÖTP

Az autók a Nagy Imre utcában ütköztek egymásba, a terepjáró egy álló kocsinak hajtott, melynek következtében a baleset során a parkoló autó az árokba csúszott. A Sugár utca és a Petőfi Sándor utca közötti szakaszon történt balesethez a helyi önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járműveket. 

Helyszíni fotókon a kisújszállási baleset

Fotók: Kisújszállás ÖTP

 

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu