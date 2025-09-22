1 órája
Helyszíni fotókon a kisújszállási baleset: autó az árokban, törmelék az úton – galériával
Szirénázó mentő- és tűzoltóautókra lehettek figyelmesek a kisújszállásiak hétfő délelőtt. Fotókon is mutatjuk, mi történt pontosan!
Szeptember 22-én, hétfő délelőtt karambolozott két autó Kisújszálláson – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Az autók a Nagy Imre utcában ütköztek egymásba, a terepjáró egy álló kocsinak hajtott, melynek következtében a baleset során a parkoló autó az árokba csúszott. A Sugár utca és a Petőfi Sándor utca közötti szakaszon történt balesethez a helyi önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járműveket.
Helyszíni fotókon a kisújszállási balesetFotók: Kisújszállás ÖTP
