Helyszíni fotókon a kisújszállási baleset: autó az árokban, törmelék az úton – galériával

Szeptember 22-én, hétfő délelőtt karambolozott két autó Kisújszálláson – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A baleset során a személyautó az árokba csúszott, az esethez mentő is érkezett

Forrás: Kisújszállás ÖTP

Az autók a Nagy Imre utcában ütköztek egymásba, a terepjáró egy álló kocsinak hajtott, melynek következtében a baleset során a parkoló autó az árokba csúszott. A Sugár utca és a Petőfi Sándor utca közötti szakaszon történt balesethez a helyi önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járműveket.