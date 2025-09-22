Érdemes felkészülni, ezen az útszakaszon félpályán halad a forgalom

Hétfő délután történt baleset Tiszafürednél, a 33-as főúton: egy személyautó utánfutója és egy gépkocsi ütközött össze – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A tiszafüredi balesetet érintő útszakaszon félpályán halad a forgalom

Fotó: Illusztráció / Forrás: Getty Images

A tájékoztatás szerint a baleset az 50-es és az 51-es kilométerszelvény között történt. A helyszínre a tiszafüredi hivatásos tűzoltók érkeztek ki, akik áramtalanították a járműveket.

Az érintett útszakaszon a baleset miatt jelenleg félpályás útlezárás van érvényben.