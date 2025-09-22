szeptember 22., hétfő

Móric névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

3 órája

Érdemes felkészülni, ezen az útszakaszon félpályán halad a forgalom

Címkék#katasztrófavédelem#Tiszafüred#közlekedési baleset

Hétfőn három balesethez is riasztották a tűzoltókat. Kisújszállás és Jászárokszállás után Tiszafüreden is baleset történt – mutatjuk a részleteket!

Dobos Zsófia Tünde

Hétfő délután történt baleset Tiszafürednél, a 33-as főúton: egy személyautó utánfutója és egy gépkocsi ütközött össze – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Warning traffic cone on road against car accident
A tiszafüredi balesetet érintő útszakaszon félpályán halad a forgalom
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Getty Images

A tájékoztatás szerint a baleset az 50-es és az 51-es kilométerszelvény között történt. A helyszínre a tiszafüredi hivatásos tűzoltók érkeztek ki, akik áramtalanították a járműveket.

Az érintett útszakaszon a baleset miatt jelenleg félpályás útlezárás van érvényben.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu