1 órája
Nem tudták megfékezni őket, továbbra is sok a szabálysértő a jászkunsági utakon
Folytatódik a rendőrségi akció, bár most körözött személynek nem akadt nyomára a rendőrség, több közlekedési szabályszegőt is megállítottak a jászkunsági utakon.
Érdekes adatokat közölt a rendőrség, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint ugyanis kilenc ittas vezetőt állítottak meg az elmúlt 24 órában.
Ezeken felül egy személyi sérüléssel járó közlekedési baleset jutott a rendőrök tudomására.
Túrkeve
5 órája
Fontos fejlesztés valósult meg a nagykunsági városban: erre költötték a 100 millió forintot
Szolnok
6 órája
Itt van az igazság a város legtitokzatosabb házáról, amiben állítólag már többen is meghaltak
