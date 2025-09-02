szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Statisztika

1 órája

Nem tudták megfékezni őket, továbbra is sok a szabálysértő a jászkunsági utakon

Címkék#közlekedési szabálysértés#rendőrségi#ittas vezetés

Folytatódik a rendőrségi akció, bár most körözött személynek nem akadt nyomára a rendőrség, több közlekedési szabályszegőt is megállítottak a jászkunsági utakon.

Dobos Zsófia Tünde

Érdekes adatokat közölt a rendőrség, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint ugyanis kilenc ittas vezetőt állítottak meg az elmúlt 24 órában.

Ittas vezetőkkel szemben intézkedtek a vármegyei rendőrök
Fotó: Illusztráció / Forrás: Szoljon.hu Archív

Ezeken felül egy személyi sérüléssel járó közlekedési baleset jutott a rendőrök tudomására.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu