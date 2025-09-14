Sokkoló jelenetek a lakásotthonban: kényszerítésről, verésről szólnak a hírek

Az ügyészség tájékoztatása szerint minősített emberkereskedelem és kényszermunka bűntette, illetve testi sértés vétsége miatt emeltek vádat egy fiatalkorú ellen, aki egy Pest vármegyei lakásotthonban élt együtt több kiskorúval, köztük 14 év alatti gyerekekkel is.

Elképesztő történet egy lakásotthonból: vádat emeletek egy fiú ellen

Kényszermunka és emberkereskedelem a lakásotthonban?

A vádirat szerint a fiatalkorú elkövető 2024 augusztusában két nála fiatalabb, mentálisan sérült gyermeket kényszerített arra, hogy pénzt és cigarettacsikkeket gyűjtsenek számára. A fiú tavaly decemberig mindennap fenyegette és bántalmazta a sértetteket, akik így folyamatos testi és lelki terror alatt éltek. A gyerekeknek a csikkek mellett naponta legalább ezer forintot kellett koldulniuk Nagykőrösön, és ha ezt nem teljesítették, a vádlott kézzel, lábbal vagy bottal ütötte őket. Előfordult olyan is, hogy a büntetést nem maga hajtotta végre, hanem más, a lakásotthonban élő gyermeket utasított erre.

– A megfélemlített kiskorú sértettek rettegtek a vádlottól, így sokáig segítséget sem mertek kérni. Amikor már nem bírták tovább a megaláztatásokat, fenyegetéseket és bántalmazásokat, jelezték a történteket a nevelők felé – fogalmazta meg közleményében a Pest Vármegyei Főügyészség.

A Pest Vármegyei Főügyészség a fiatalkorú elkövetővel szemben minősített emberkereskedelem és kényszermunka bűntette, valamint testi sértés vétsége miatt emelt vádat. Indítványozták, hogy a bíróság szabjon ki rá letöltendő szabadságvesztést, és tiltsa el a közügyek gyakorlásától.