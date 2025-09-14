szeptember 14., vasárnap

Vádemelés

2 órája

Sokkoló jelenetek a lakásotthonban: kényszerítésről, verésről szólnak a hírek

Címkék#gyermek#Pest Vármegyei Főügyészség#kényszermunka bűntett#vádlott#vádirat

Egy fiatalkorú vádlott ügyében emelt vádat a Pest Vármegyei Főügyészség. A fiúnak minősített emberkereskedelem és kényszermunka miatt kell felelnie a bíróságon, miután a vádirat szerint társait kényszerítette koldulásra és cigarettacsikkek gyűjtésére.

Szoljon.hu

Az ügyészség tájékoztatása szerint minősített emberkereskedelem és kényszermunka bűntette, illetve testi sértés vétsége miatt emeltek vádat egy fiatalkorú ellen, aki egy Pest vármegyei lakásotthonban élt együtt több kiskorúval, köztük 14 év alatti gyerekekkel is.

egy lakásotthonban élő fiatal ellen emeltek vádat
Elképesztő történet egy lakásotthonból: vádat emeletek egy fiú ellen
Forrás: Illusztráció/Shutterstock

Kényszermunka és emberkereskedelem a lakásotthonban?

A vádirat szerint a fiatalkorú elkövető 2024 augusztusában két nála fiatalabb, mentálisan sérült gyermeket kényszerített arra, hogy pénzt és cigarettacsikkeket gyűjtsenek számára. A fiú tavaly decemberig mindennap fenyegette és bántalmazta a sértetteket, akik így folyamatos testi és lelki terror alatt éltek. A gyerekeknek a csikkek mellett naponta legalább ezer forintot kellett koldulniuk Nagykőrösön, és ha ezt nem teljesítették, a vádlott kézzel, lábbal vagy bottal ütötte őket. Előfordult olyan is, hogy a büntetést nem maga hajtotta végre, hanem más, a lakásotthonban élő gyermeket utasított erre.

– A megfélemlített kiskorú sértettek rettegtek a vádlottól, így sokáig segítséget sem mertek kérni. Amikor már nem bírták tovább a megaláztatásokat, fenyegetéseket és bántalmazásokat, jelezték a történteket a nevelők felé – fogalmazta meg közleményében a Pest Vármegyei Főügyészség.

A Pest Vármegyei Főügyészség a fiatalkorú elkövetővel szemben minősített emberkereskedelem és kényszermunka bűntette, valamint testi sértés vétsége miatt emelt vádat. Indítványozták, hogy a bíróság szabjon ki rá letöltendő szabadságvesztést, és tiltsa el a közügyek gyakorlásától.

 

