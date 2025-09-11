szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szolnok

24 perce

Hős tűzoltók mentették ki Lady-t az égő lakásból

Címkék#Lady#Rendészeti Államtitkárság#lakástűz#tűzoltó

Egy szolnoki konyhatűz nemcsak a bútorokat és az ablakot perzselte meg, de komoly veszélyt jelentett Ladyre, a család francia buldogjára is.

Kiss Ádám

Egy szolnoki lakásban keletkezett tűz kedden délelőtt, miközben a tulajdonos és lánya nem voltak otthon. Lady, a család francia buldogja egyedül volt az ingatlanban, amikor a konyhában felcsaptak a lángok. A tűz rövid idő alatt megmarta a berendezést és az ablakot, a felszálló sűrű füst pedig az egész lakást ellepte.

Szerencsés volt a kimenetele a szolnoki lakástűznek, megmenekült a család kutyája, Lady
Fotó: Rendészeti Államtitkárság Facebook-oldala

A Rendészeti Államtitkárság Facebook-oldalán azt írja, hogy a kiérkező tűzoltók mindössze 11 perc alatt fékezték meg a lángokat, majd kiszellőztették a lakást. Az egyik tűzoltó a hóna alatt vitte ki a rémült ebet, aki gazdája érkezéséig a lánglovagok ideiglenes játszótársa lett.

A tűz pontos keletkezési okát a szakemberek jelenleg is vizsgálják.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu