Hős tűzoltók mentették ki Lady-t az égő lakásból

Egy szolnoki lakásban keletkezett tűz kedden délelőtt, miközben a tulajdonos és lánya nem voltak otthon. Lady, a család francia buldogja egyedül volt az ingatlanban, amikor a konyhában felcsaptak a lángok. A tűz rövid idő alatt megmarta a berendezést és az ablakot, a felszálló sűrű füst pedig az egész lakást ellepte.

Szerencsés volt a kimenetele a szolnoki lakástűznek, megmenekült a család kutyája, Lady

Fotó: Rendészeti Államtitkárság Facebook-oldala

A Rendészeti Államtitkárság Facebook-oldalán azt írja, hogy a kiérkező tűzoltók mindössze 11 perc alatt fékezték meg a lángokat, majd kiszellőztették a lakást. Az egyik tűzoltó a hóna alatt vitte ki a rémült ebet, aki gazdája érkezéséig a lánglovagok ideiglenes játszótársa lett.

A tűz pontos keletkezési okát a szakemberek jelenleg is vizsgálják.