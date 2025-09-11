1 órája
Hős tűzoltók mentették ki Lady-t az égő lakásból
Egy szolnoki konyhatűz nemcsak a bútorokat és az ablakot perzselte meg, de komoly veszélyt jelentett Ladyre, a család francia buldogjára is.
Egy szolnoki lakásban keletkezett tűz kedden délelőtt, miközben a tulajdonos és lánya nem voltak otthon. Lady, a család francia buldogja egyedül volt az ingatlanban, amikor a konyhában felcsaptak a lángok. A tűz rövid idő alatt megmarta a berendezést és az ablakot, a felszálló sűrű füst pedig az egész lakást ellepte.
A Rendészeti Államtitkárság Facebook-oldalán azt írja, hogy a kiérkező tűzoltók mindössze 11 perc alatt fékezték meg a lángokat, majd kiszellőztették a lakást. Az egyik tűzoltó a hóna alatt vitte ki a rémült ebet, aki gazdája érkezéséig a lánglovagok ideiglenes játszótársa lett.
A tűz pontos keletkezési okát a szakemberek jelenleg is vizsgálják.
Tűz ütött ki egy szolnoki társasházban, hatalmas a kár – galériával