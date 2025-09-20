1 órája
Lőfegyverek mellett háborús titkot is rejtett a tiszafüredi férfi otthona – videóval
Kommandós akcióval ért véget egy békésnek hitt tiszafüredi otthon nyugalma. A rendőrség közlése szerint lőfegyverek Tiszafüreden kerültek elő egy 62 éves férfi házából, aki engedély nélkül rejtegette azokat.
A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrség Facebook-oldalán számolt be arról, hogy a Terrorelhárítási Központ (TEK) műveleti egységei csaptak le egy férfira, lőfegyverrel, vagy lőszerrel való visszaélés miatt. A házkutatás során a lőfegyverek Tiszafüreden kerültek rendőri kézre.
A házkutatás során a rendőrök több fegyvert is találtak, köztük két maroklőfegyvert és egy puskát, amelyek a szakértők szerint éles, működő fegyvernek minősülnek. Előkerült továbbá egy különös „relikvia” is: egy korábban már hatástalanított, II. világháborús lövedék.
Az akcióban a Heves vármegyei rendőrségtől érkezett Hanga, a robbanóanyag-kereső kutya is részt vett. 🐕🦺
A férfit gyanúsítottként hallgatták ki lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés bűntettének megalapozott gyanúja miatt, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.
