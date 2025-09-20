Lőfegyverek mellett háborús titkot is rejtett a tiszafüredi férfi otthona – videóval

A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrség Facebook-oldalán számolt be arról, hogy a Terrorelhárítási Központ (TEK) műveleti egységei csaptak le egy férfira, lőfegyverrel, vagy lőszerrel való visszaélés miatt. A házkutatás során a lőfegyverek Tiszafüreden kerültek rendőri kézre.

Terrorelhárítási Központ műveleti csoportja elfogta és előállított egy férfit, aki több lőfegyvert tartott engedély nélkül

Forrás: Terrorelhárítási Központ

A házkutatás során a rendőrök több fegyvert is találtak, köztük két maroklőfegyvert és egy puskát, amelyek a szakértők szerint éles, működő fegyvernek minősülnek. Előkerült továbbá egy különös „relikvia” is: egy korábban már hatástalanított, II. világháborús lövedék.

Az akcióban a Heves vármegyei rendőrségtől érkezett Hanga, a robbanóanyag-kereső kutya is részt vett. 🐕‍🦺

A férfit gyanúsítottként hallgatták ki lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés bűntettének megalapozott gyanúja miatt, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.