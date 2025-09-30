Éjjel csaptak fel a lángok a garázsnál, reggelre már csak az elszenesedett fal maradt

Szeptember 27-én több bejegyzés is feltűnt a szolnoki ügyekkel foglalkozó Facebook-csoportokban, amelyek egy megdöbbentő esetet mutattak be. Egy garázs tulajdonosa számolt be arról, hogy a hétvégi lomtalanítás alatt keletkezett szemétkupac lángra kapott a garázsuk mellett. Az eset kapcsán megkerestük a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, akik elmondták, hogy milyen esethez riasztották a tűzoltókat.

A lomtalanításkor megrongálódott garázs a Bajcsy-Zsilinszky utcában

A lomtalanítás napján keletkezett a tűz

A bejegyzés írója elmondta, hogy szeptember 27-én tűz ütött ki a garázs mellett az éjszakai órákban. Hozzátette, hogy a tűzoltók szerencsére gyorsan a helyszínre érkeztek, de a garázs oldala és ajtaja is megégett, valamint az épületben tárolt tárgyaik is eláztak az oltási folyamat során.

– A tűzoltók szerencsére időben kiértek, de a ház oldala és a garázsajtónk széle így is megégett. A garázsban lévő cuccaink eláztak a locsolás miatt. Felismerhetetlen műanyagok meg beleégtek a ház előtti betonba – fogalmazta meg a tulajdonos.

A garázs oldala és ajtaja is megrongálódott a hő hatására

A Szolnoki Katasztrófavédelem sajtószóvivője, Németh Ádám elmondta, hogy hajnali 2 órakor riasztották a tűzoltókat a Bajcsy-Zsilinszky utcába, ahol mintegy 20 négyzetméternyi hulladék égett. A hő hatására az egyik garázs szigetelése és ajtaja károsodott. A lángokat a szakemberek egy vízsugárral oltották el.