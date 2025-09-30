1 órája
A zsebtolvajok nálunk is ténykednek, egyes helyszínek kiemelt célpontnak számítanak
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint ismét elfogtak egy madarasi nőt, aki alig egy hónappal szabadulása után újra pénztárcalopásokba kezdett a Jászság piacain. A rendőrök több mint félmillió forintot és lopott iratokat találtak a zsebtolvajnál.
A vármegyei rendőrség közlése alapján szeptemberben több bejelentés érkezett pénztárcalopásokról a jászapáti és a jászberényi piacról. A legutóbbi eset szeptember 27-én történt Jászberényben. A zsebtolvaj egy vásárló oldaltáskájából emelték ki a tárcát, benne iratokkal, bankkártyával, élelmiszerutalvánnyal és 150 ezer forint készpénzzel.
A rendőrök rövid időn belül intézkedtek, egy szolnoki sofőrt és női utasát állították meg, majd a ruházat- és járműátvizsgálás során több mint félmillió forintot, nyugdíjas szelvényeket, valamint a sértett nevére szóló bankkártyát és okiratokat találtak.
A 47 éves madarasi nő, aki augusztusban szabadult többéves börtönbüntetéséből, ismét lebukott: négyrendbeli lopással gyanúsítják, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Sofőr társával szemben szabadlábon hagyása mellett folyik az eljárás.
