Elásva próbálta „kimenekíteni” pár ezer forintos zsákmányát, húsz perc múlva már az örsön csücsült

Egy fiatalkorú fiú próbált gyors pénzhez jutni Kisújszálláson, ám a rendőrök villámgyors intézkedésének köszönhetően alig húsz perccel a lopás után már a rendőrőrsön találta magát.

A fiatal megpróbálta elásni a lopott pénz egy részét

Forrás: Police.hu

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint szeptember 16-án délelőtt három fiatal tért be egy kisújszállási virágüzletbe, ahol egy szál rózsát kértek díszítve. Amíg az eladó a háttérhelyiségben készítette elő a virágot, egyikük kinyitotta az őrizetlenül hagyott pénztárgépet, és 89.400 forinttal a zsebében elrohant.

A rendőrök a kamerafelvételek alapján gyorsan beazonosították a tolvajt, akit 20 percen belül elfogtak és előállítottak. A fiatal kihallgatásán elmondta, hogy a pénz nagy részét egy fa alatt ásta el az Erzsébet ligetben, mert mobiltelefont akart belőle vásárolni. A nyomozók a készpénz túlnyomó részét megtalálták és lefoglalták.

Az ügyben a fiatalkorúval szemben lopás vétség miatt indult eljárás.