Nem örülhetett sokáig

1 órája

Elásva próbálta „kimenekíteni” pár ezer forintos zsákmányát, húsz perc múlva már az örsön csücsült

Címkék#rendőrőrs#kamerafelvétel#pénz#virágüzlet

Három fiatal tért be egy virágboltba, ám az egyikük nemcsak virágot vitt volna haza, hanem a kasszából közel 90 ezer forintot is – sokáig azonban nem örülhetett a zsákmánynak.

Szoljon.hu

Egy fiatalkorú fiú próbált gyors pénzhez jutni Kisújszálláson, ám a rendőrök villámgyors intézkedésének köszönhetően alig húsz perccel a lopás után már a rendőrőrsön találta magát.

A fiatal megpróbálta elásni a lopott pénz egy részét
Forrás:  Police.hu

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint szeptember 16-án délelőtt három fiatal tért be egy kisújszállási virágüzletbe, ahol egy szál rózsát kértek díszítve. Amíg az eladó a háttérhelyiségben készítette elő a virágot, egyikük kinyitotta az őrizetlenül hagyott pénztárgépet, és 89.400 forinttal a zsebében elrohant.

A rendőrök a kamerafelvételek alapján gyorsan beazonosították a tolvajt, akit 20 percen belül elfogtak és előállítottak. A fiatal kihallgatásán elmondta, hogy a pénz nagy részét egy fa alatt ásta el az Erzsébet ligetben, mert mobiltelefont akart belőle vásárolni. A nyomozók a készpénz túlnyomó részét megtalálták és lefoglalták.

Az ügyben a fiatalkorúval szemben lopás vétség miatt indult eljárás.

 

