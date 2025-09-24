szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Karcag

1 órája

Ellopta az autót, majd gyorsan le is passzolta azt egyik rokonának

Címkék#lopás#rendőrségi hírek#rendőrség

Karcagon lopták el debreceni nő autóját, a bejelentést követően a rendőrség hamar megtalálta a tettest.

Dobos Zsófia Tünde

Szeptember 23-án érkezett a bejelentés egy debreceni lakostól, aki elmondta, hogy autóját egy karcagi lakóház előtti úton lezárva hagyta, ám később mikor visszatért, már nem találta ott a járművét – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Smashed car window
Betörte az ablakot, úgy jutott be az autóba a karcagi tolvaj
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Getty Images

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

A rendőrök azonnal megkezdték az adatgyűjtést és kamerafelvétel-elemzést követően megtalálták a 31 éves helyi lakost, aki az autó ablakát betörte és a gyújtáskapcsoló hibája miatt benne hagyott indító kulcs segítségével ellopta. A férfit elfogták és előállították a rendőrkapitányságra, ahol jármű önkényes elvétele miatt kihallgatták, melyen beismerő vallomást tett. A járművet a tettes egyik rokonánál találták meg, lefoglalták, majd visszaadták a sértettnek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu