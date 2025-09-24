Ellopta az autót, majd gyorsan le is passzolta azt egyik rokonának

Szeptember 23-án érkezett a bejelentés egy debreceni lakostól, aki elmondta, hogy autóját egy karcagi lakóház előtti úton lezárva hagyta, ám később mikor visszatért, már nem találta ott a járművét – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Betörte az ablakot, úgy jutott be az autóba a karcagi tolvaj

Fotó: Illusztráció / Forrás: Getty Images

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

A rendőrök azonnal megkezdték az adatgyűjtést és kamerafelvétel-elemzést követően megtalálták a 31 éves helyi lakost, aki az autó ablakát betörte és a gyújtáskapcsoló hibája miatt benne hagyott indító kulcs segítségével ellopta. A férfit elfogták és előállították a rendőrkapitányságra, ahol jármű önkényes elvétele miatt kihallgatták, melyen beismerő vallomást tett. A járművet a tettes egyik rokonánál találták meg, lefoglalták, majd visszaadták a sértettnek.