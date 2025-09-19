szeptember 19., péntek

Elképesztő mit gyűjtött

39 perce

Szabadnapját töltötte a rendőr, amikor meglátott valakit egy zsákkal mászni a kerítésen

Címkék#lopás#Készenléti Rendőrség#kerékpár

Egy szolgálaton kívüli rendőr kapta el Törökszentmiklóson azt a fiatalt, aki zsákkal a vállán mászott ki egy udvarból.

Szoljon.hu

A Készenléti Rendőrség egy szolgálaton kívüli főtörzszászlósa szeptember 18-án kora délután Törökszentmiklóson arra lett figyelmes, hogy az egyik családi ház udvaráról egy fiatal mászik át a kerítésen a vállán egy nagy zsákkal. A rendőr nem tétlenkedett, azonnal akcióba lendült és visszatartotta a fiút a helyi járőrök kiérkezésééig. 

Szolgálaton kívül érte tetten a tolvajt 
Forrás:  Police.hu

A police.hu tájékoztatása szerint a törökszentmiklósi rendőrök megállapították, hogy a fiatalkorú terhére róható még nyolc kerékpár ellopása is, melyeket az elmúlt két hónapban vitt el a településről. A zsákban talált ventilátort, szerszámokat és villanymotorokat visszaadták a tulajdonosnak. A nyomozók tízrendbeli lopás miatt gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

 

