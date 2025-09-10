szeptember 10., szerda

Mindent pakolt, amit tudott

1 órája

Nem válogatott a törökszentmiklósi tolvaj: itt a lista, mi minden kellett neki

Címkék#lopás#tolvaj#szerszámgép#ablaküveg#lambéria#cipő

Szinte minden mozdíthatót összelopott egy törökszentmiklósi férfi.

Szoljon.hu

Szeptember 5-én délelőtt egy 27 éves helyi fiatalember betörte egy törökszentmiklósi ingatlan ablaküvegét, és 500 ezer forint értékben zsákmányolt használati tárgyakat a házból. Ezt megelőzően többször surrant be magánházakba, és vitt minden mozdíthatót, eladhatót. A végletek embere volt: márkás erősítőtől a vödörig, drága szerszámgépektől a fél köbméter bontott lambériáig, értékes műszaki cikkektől a viseltes cipőig harácsolta össze a holmikat. 

A törökszentmiklósi férfi azt hitte, tökélyre fejlesztette a besurranásos lopást
Forrás:  Police.hu

A Police.hu tájékoztatása szerint törökszentmiklósi nyomozók aprólékos munkáját siker koronázta, azonosították és elfogták a tolvajt, és hat bűncselekménnyel gyanúsítottak meg. További négy lopás is a nevéhez köthető, ezeket az ügyeket is egy eljárásban fogják majd vizsgálni. A fogdába nem kellett besurrannia, szabad utat kapott az őrizetbe vételi határozat kézhezvételekor. A bűnügyesek kezdeményezték letartóztatását.

 

