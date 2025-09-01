2 órája
Egy sofőr hívta a 112-t, 110-zel száguldó kocsik között sétált egy férfi az M4-esen
Döbbenten tapasztalták az autósok egy férfi szokatlan cselekedetét hétfőn. Kiderült, hogy az M4-es autóúton, a forgalom kellős közepén sétált, és több alkalommal is majdnem balesetet okozott a szakaszon.
A Cegléd és környéke sebességmérés és útinform nyilvános Facebook-csoportban hívta fel egy térségi lakos a figyelmet arra, hogy az M4-es autóúton legyenek körültekintőek a sofőrök.
Az M4-es autóúton okozott riadalmat a férfi
Mint ahogyan azt egy szemtanú leírta, szeptember elsején az M4-es autóúton közlekedett, amikor különösen veszélyes forgalmi helyzetre lett figyelmes. Elmondása szerint hétfő délután Ferihegy felől tartott Vecsés és Üllő irányába, amikor a két település térségében egy férfi az úttest közepén sétált, komoly kockázatot jelentve a közlekedők számára.
– Nem tudni, hogy mi a célja, de majdnem sikerült balesetet okoznia többször is – tette hozzá bejegyzéséhez a szemtanú, aki jelentette az esetet a 112-es segélyhívószámon is.
Az eset kapcsán hírportálunk megkereste a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is. Amint kérdéseinkre válaszolnak, tájékoztatjuk olvasóinkat a fejleményekről.
