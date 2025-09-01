Egy sofőr hívta a 112-t, 110-zel száguldó kocsik között sétált egy férfi az M4-esen

A Cegléd és környéke sebességmérés és útinform nyilvános Facebook-csoportban hívta fel egy térségi lakos a figyelmet arra, hogy az M4-es autóúton legyenek körültekintőek a sofőrök.

Az M4-es autóúton sétált egy férfi az úttest közepén

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Az M4-es autóúton okozott riadalmat a férfi

Mint ahogyan azt egy szemtanú leírta, szeptember elsején az M4-es autóúton közlekedett, amikor különösen veszélyes forgalmi helyzetre lett figyelmes. Elmondása szerint hétfő délután Ferihegy felől tartott Vecsés és Üllő irányába, amikor a két település térségében egy férfi az úttest közepén sétált, komoly kockázatot jelentve a közlekedők számára.

– Nem tudni, hogy mi a célja, de majdnem sikerült balesetet okoznia többször is – tette hozzá bejegyzéséhez a szemtanú, aki jelentette az esetet a 112-es segélyhívószámon is.