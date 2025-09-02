Az M4-esnél bukkantak rendőrök egy férfira, kiderült, hogy pontosan mi is történt

Mint arról hírportálunkon korábban beszámoltunk, hétfő délután a Cegléd és környéke sebességmérés és útinform csoportban jelent meg egy figyelmeztető bejegyzés. Egy térségi lakos arról számolt be, hogy az M4-es autóúton egy férfi az úttesten sétál, ezzel veszélybe sodorva a szakaszon közlekedő sofőröket. Az eset kapcsán megkerestük a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, akik tájékoztatást adtak a riadalmat keltő történtekről. Így derült ki, hogy valójában mi zajlott az autóúton.

Az M4-es autóútra riasztották a hatóságokat hétfőn délután

Fotó: Szokolai Attila / Forrás: Cegléd Város Hivatalos Oldala

Megkeresésünkre a hatóságoktól megtudhattuk, hogy a Pest vármegyei rendőrök egy állampolgári bejelentés alapján az M4-es autóút 22. kilométerszelvényéhez vonultak. A helyszínen egy férfi sétált, de az első hírekkel ellentétben nem az úttesten, hanem a szalagkorláton kívül.

– A gyalogost a rendőrök Üllőre vitték a szolgálati autójukkal. Ittasság, egyéb befolyásoltság nem merült fel nála – tájékoztatott a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Osztálya.