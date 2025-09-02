szeptember 2., kedd

Nem történt nagyobb baj

1 órája

Az M4-esnél bukkantak rendőrök egy férfira, kiderült, hogy pontosan mi is történt

Címkék#úttest#útinform#gyalogos

Szokatlan esethez riasztották a hatóságokat hétfőn. Egy férfi jelenléte okozott ijedtséget az M4-es autóúton, Üllő és Vecsés térségében. Miután egy sofőr észlelte a férfit, azonnal értesítette a segélyhívón keresztül a hatóságokat.

Nyitrai Fanni

Mint arról hírportálunkon korábban beszámoltunk, hétfő délután a Cegléd és környéke sebességmérés és útinform csoportban jelent meg egy figyelmeztető bejegyzés. Egy térségi lakos arról számolt be, hogy az M4-es autóúton egy férfi az úttesten sétál, ezzel veszélybe sodorva a szakaszon közlekedő sofőröket. Az eset kapcsán megkerestük a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, akik tájékoztatást adtak a riadalmat keltő történtekről. Így derült ki, hogy valójában mi zajlott az autóúton.

gyalogost láttak az M4-es autóúton
Az M4-es autóútra riasztották a hatóságokat hétfőn délután
Fotó: Szokolai Attila / Forrás: Cegléd Város Hivatalos Oldala

Az M4-es autóútra riasztották a rendőröket

Megkeresésünkre a hatóságoktól megtudhattuk, hogy a Pest vármegyei rendőrök egy állampolgári bejelentés alapján az M4-es autóút 22. kilométerszelvényéhez vonultak. A helyszínen egy férfi sétált, de az első hírekkel ellentétben nem az úttesten, hanem a szalagkorláton kívül.

– A gyalogost a rendőrök Üllőre vitték a szolgálati autójukkal. Ittasság, egyéb befolyásoltság nem merült fel nála – tájékoztatott a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Osztálya. 

Hozzátették, hogy mivel a férfi nem a pályatesten sétált, így nem teremtett balesetveszélyes helyzetet, és nem volt indokolt rendőrségi eljárást indítani.

 

