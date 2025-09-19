2 órája
Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M4-esen, Tiszapüspökinél
Szalagkorlátnak hajtott egy személyautó péntek délután az M4-es autóúton, a 115-ös kilométerszelvénynél, Tiszapüspöki térségében, a Debrecen felé vezető oldalon.
Forrás: Illusztráció
Fotó: Shutterstock.com
Baleset történt az M4-es autóúton péntek délután, Tiszapüspökinél egy autó a szalagkorlátnak ütközött. A járműben csak a sofőr utazott, a helyszínre riasztott törökszentmiklósi önkormányzati tűzoltók áramtalanították a gépkocsit. A baleset következtében az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom, ezért torlódásra lehet számítani – tájékoztatott a katasztrófavédelem.
A rendőrség és a katasztrófavédelem arra kéri a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel vezessenek a környéken.