Baleset

2 órája

Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M4-esen, Tiszapüspökinél

Szalagkorlátnak hajtott egy személyautó péntek délután az M4-es autóúton, a 115-ös kilométerszelvénynél, Tiszapüspöki térségében, a Debrecen felé vezető oldalon.

Forrás: Illusztráció

Fotó: Shutterstock.com

Baleset történt az M4-es autóúton péntek délután, Tiszapüspökinél egy autó a szalagkorlátnak ütközött. A járműben csak a sofőr utazott, a helyszínre riasztott törökszentmiklósi önkormányzati tűzoltók áramtalanították a gépkocsit. A baleset következtében az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom, ezért torlódásra lehet számítani – tájékoztatott a katasztrófavédelem.

A rendőrség és a katasztrófavédelem arra kéri a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel vezessenek a környéken.

 

