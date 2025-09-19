Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M4-esen, Tiszapüspökinél

Baleset történt az M4-es autóúton péntek délután, Tiszapüspökinél egy autó a szalagkorlátnak ütközött. A járműben csak a sofőr utazott, a helyszínre riasztott törökszentmiklósi önkormányzati tűzoltók áramtalanították a gépkocsit. A baleset következtében az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom, ezért torlódásra lehet számítani – tájékoztatott a katasztrófavédelem.

A rendőrség és a katasztrófavédelem arra kéri a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel vezessenek a környéken.