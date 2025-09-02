szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rajtaütés

43 perce

Rendőrkézen a miskei gyerekgyilkos! A kommandósok összehangolt akcióval lecsaptak a bujkáló férfira

Címkék#rendőrség#miskei kislány#őrizet#Hanna

Vége a hajtóvadászatnak, Miskén fogták el azt a 24 éves férfit, akit a mindössze 22 hónapos Hanna halálával hoznak összefüggésbe. A rendőrök kommandósok segítségével csaptak le a gyanúsítottra.

Szoljon.hu

A Bács-Kiskun vármegyei rendőrök kedden délelőtt kapták el azt a férfit, akit a tragikusan elhunyt miskei kislány ügyében köröztek. A 24 éves nevelőapát Miskén találták meg, ahol bujkált a hatóságok elől. A rajtaütést a Hirős kommandósok hajtották végre – írja a baon.hu.

Elfogták a rendőrök a miskei gyerekgyilkost 
Forrás: police.hu

Mint ismert, szeptember 1-jén indult körözési eljárás a majdnem kétéves gyermek eltűnése miatt, ám az esti órákban a kislányt már holtan találták meg. A körülmények alapján a rendőrség emberölés gyanújával kezdte meg a nyomozást.

A gyanusított férfit őrizetbe vették, ellene emberölés bűntette miatt folyik eljárás. A rendőrség kezdeményezi letartóztatását, a nyomozás pedig folytatódik.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu