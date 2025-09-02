43 perce
Rendőrkézen a miskei gyerekgyilkos! A kommandósok összehangolt akcióval lecsaptak a bujkáló férfira
Vége a hajtóvadászatnak, Miskén fogták el azt a 24 éves férfit, akit a mindössze 22 hónapos Hanna halálával hoznak összefüggésbe. A rendőrök kommandósok segítségével csaptak le a gyanúsítottra.
A Bács-Kiskun vármegyei rendőrök kedden délelőtt kapták el azt a férfit, akit a tragikusan elhunyt miskei kislány ügyében köröztek. A 24 éves nevelőapát Miskén találták meg, ahol bujkált a hatóságok elől. A rajtaütést a Hirős kommandósok hajtották végre – írja a baon.hu.
Mint ismert, szeptember 1-jén indult körözési eljárás a majdnem kétéves gyermek eltűnése miatt, ám az esti órákban a kislányt már holtan találták meg. A körülmények alapján a rendőrség emberölés gyanújával kezdte meg a nyomozást.
A gyanusított férfit őrizetbe vették, ellene emberölés bűntette miatt folyik eljárás. A rendőrség kezdeményezi letartóztatását, a nyomozás pedig folytatódik.
