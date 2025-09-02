Rendőrkézen a miskei gyerekgyilkos! A kommandósok összehangolt akcióval lecsaptak a bujkáló férfira

A Bács-Kiskun vármegyei rendőrök kedden délelőtt kapták el azt a férfit, akit a tragikusan elhunyt miskei kislány ügyében köröztek. A 24 éves nevelőapát Miskén találták meg, ahol bujkált a hatóságok elől. A rajtaütést a Hirős kommandósok hajtották végre – írja a baon.hu.

Elfogták a rendőrök a miskei gyerekgyilkost

Forrás: police.hu

Mint ismert, szeptember 1-jén indult körözési eljárás a majdnem kétéves gyermek eltűnése miatt, ám az esti órákban a kislányt már holtan találták meg. A körülmények alapján a rendőrség emberölés gyanújával kezdte meg a nyomozást.

A gyanusított férfit őrizetbe vették, ellene emberölés bűntette miatt folyik eljárás. A rendőrség kezdeményezi letartóztatását, a nyomozás pedig folytatódik.