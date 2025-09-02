2 órája
Megrázó részletek derültek ki a 22 hónapos kislány haláláról – helyszíni képek és videók
Az egész országot megrázta a hír, mely hétfőn látott napvilágot. Gyilkosság áldozata lett egy miskei kislány – ezt lehet tudni az ártatlan kisgyermek haláláról.
Hétfő reggel érkezett a bejelentés, hogy eltűnt egy 22 hónapos gyermek Miskéről. A miskei kislány keresésébe civilek, polgárőrök és rendőrök is bekapcsolódtak, ám a nap végére beigazolódott a legrosszabb: gyilkosság történt.
Az egész országot megrázta a miskei kislány tragédiája
A kislány holttestét rongyokba tekerve, egy szemétdombon találták meg, alig pár száz méterre a család otthonától. A gyilkossággal a kislány nevelőapját gyanúsították, aki ellen hétfő este hajtóvadászat indult. A lakatlan családi házat, ahol a kommandósok végül kedden délelőtt elfogták a gyilkost és szeretőjét, rendőrök őrzik, és a településen a rendőrök több autóval járőröznek, nehogy lincselés történjen. A helyiek megrendülten készülnek a megemlékezésre.
