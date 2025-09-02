Megrázó részletek derültek ki a 22 hónapos kislány haláláról – helyszíni képek és videók

Hétfő reggel érkezett a bejelentés, hogy eltűnt egy 22 hónapos gyermek Miskéről. A miskei kislány keresésébe civilek, polgárőrök és rendőrök is bekapcsolódtak, ám a nap végére beigazolódott a legrosszabb: gyilkosság történt.

Megrázó részletek derültek ki a miskei kislány haláláról

Forrás: Baon.hu

Az egész országot megrázta a miskei kislány tragédiája

A kislány holttestét rongyokba tekerve, egy szemétdombon találták meg, alig pár száz méterre a család otthonától. A gyilkossággal a kislány nevelőapját gyanúsították, aki ellen hétfő este hajtóvadászat indult. A lakatlan családi házat, ahol a kommandósok végül kedden délelőtt elfogták a gyilkost és szeretőjét, rendőrök őrzik, és a településen a rendőrök több autóval járőröznek, nehogy lincselés történjen. A helyiek megrendülten készülnek a megemlékezésre.

További részletek a helyszínről, a nyomozás állásáról videóval és képgalériával elérhetők a Baon.hu-n.