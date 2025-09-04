szeptember 4., csütörtök

Az érintett útszakaszt lezárták

1 órája

Torlódásokra lehet számítani: két motoros ütközött Mezőtúr külterületén, mentőhelikopter érkezett a helyszínre

Címkék#baleset#motor#mentőhelikopter

Drámai jelenetek játszódtak le Mezőtúr külterületén, miután két motoros ütközött. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

Szoljon.hu

Összeütközött két motoros a 4631-es út 11-es és 12-es kilométere közötti szakaszán csütörtök délután, Mezőtúr külterületén – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Mentőhelikopter is érkezett a túrkevei strandra
Fotó: Szakony Attila / Forrás:  Illusztráció

A balesethez a mezőtúri hivatásos tűzoltók érkeztek ki. A társhatóságok is az esetnél dolgoznak. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

 

